Sırrı Süreya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Hayati risk yüksek
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Doktorlar, kalbin sağ tarafında kasılmalar başladığını belirterek, hayati tehlikenin devam ettiğini kaydetti.
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Doktorlar, Önder için yüksek riskin devam ettiğini kaydederek tedavinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade etti.
'HASTAMIZ NÖROLOJİK OLARAK ENDİŞE VERİCİ DURUMDA'
Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
'Hayati riski devam ediyor. Ameliyat yerinde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir enfeksiyonun olmadığı görüldü. Cerrahi alanların tamamen temiz olduğu görüldü.
Tansiyonu iyi. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Hastamız nörolojik olarak endişe verici durumda.
Göğüs kapatıldı, yeni ameliyat söz konusu değil'