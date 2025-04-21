Sırrı Süreya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Hayati risk yüksek

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Doktorlar, Önder için yüksek riskin devam ettiğini kaydederek tedavinin yoğun bakımda sürdüğünü ifade etti.'Hayati riski devam ediyor. Ameliyat yerinde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir enfeksiyonun olmadığı görüldü. Cerrahi alanların tamamen temiz olduğu görüldü.Tansiyonu iyi. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Hastamız nörolojik olarak endişe verici durumda.Göğüs kapatıldı, yeni ameliyat söz konusu değil'