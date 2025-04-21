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Kocaeli'de evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesinde bulunan bir eve yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi.

Ekleme: 21.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'de evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Kocaeli'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıca ilçesindeki bir eve gelen ihbarlar üzerine operasyon düzenledi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Evdeki S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.H., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.