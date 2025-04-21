Kocaeli'de evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesinde bulunan bir eve yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi.
Kocaeli'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıca ilçesindeki bir eve gelen ihbarlar üzerine operasyon düzenledi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Ekiplerin eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.
Evdeki S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.H., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.