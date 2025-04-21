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Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.

Ekleme: 21.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştıTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı