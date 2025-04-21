Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.