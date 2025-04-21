Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden oldu.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 10.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.