DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu

4. İmralı görüşmesi gerçekleşiyor.Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan barış yolunda önemli adımlar atıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açtığı yolda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde terör belasından ülkeyi kurtaracak adımlar art arda geliyor.Bu süreçte İmralı adasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeleri sürdüren heyetin en önemli üyelerinden biri olan DEM'li Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı soru işaretlerine neden oldu.1 haftaya yakın süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Önder'in rahatsızlığı ile duraklayacağı yorumları yapılan süreçte DEM'in İmralı heyeti yeni bir görüşme için ada yoluna çıktı.DEM Partili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor.1 Ekim 2024'te başlayan süreçte, görüşmeler neticesinde Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapmıştı.Toplumun memnuniyetle karşıladığı bu çağrıdan sonra atılacak adımlar için çalışmalar devam ederken heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi planlandı.Görüşme, Önder'in rahatsızlığı nedeiyle ileri bir tarihe ertelendi.Heyette Önder yerine başka bir ismin geçip geçmeyeceği tartışmaları arasında DEM Parti'den yapılan açıklamada Adalet Bakanı Tunç ile görüşmeyi DEM TBMM Grup Başkanvekilleri'nin gerçekleştireceği duyuruldu.Adalet Bakanı görüşmesi öncesinde Buldan'ın adaya beraberinde bir avukat ile gitmesi dikkat çekti.