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Edirne’de alkolü sürücü dehşet yaşattı: 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Edirne’de alkolü otomobil sürücüsünün 5 araca çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, yanında bulunan bir yolcu ise yaralandı.

Ekleme: 20.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:27 / Editör: Edin Uslu
Edirne’de alkolü sürücü dehşet yaşattı: 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandıEdirne Abdurrahman Mahallesi Kem Hacı Sokak üzerinde, Y.K. idaresindeki 34 CDS 385 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken sokak üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

5 ARACA ÇARPTI
Çarpmanın şiddetiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette ciddi hasar oluşurken, sürücü Y.K'nın kullandığı otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yolcu konumunda bulunan yaralı H.I., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de alkolü sürücü dehşet yaşattı: 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı


ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolünde sürücü Y.K'nın 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 237 TL ise trafik cezası kesildi.
Öte yandan, yaralı yolcunun da alkolü olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazadan dolayı mağdur olduklarının belirtti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.