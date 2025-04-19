Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapanlar, havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre hafta sonu yurtta sağanak yağış etkili olacak.Özellikle bugün (19 Nisan Cumartesi), ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü de birçok bölgede devam etmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının bugün batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pusluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 22°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARABÜK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 22°CAz bulutlu ve açık