Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul'da yaşayan bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 81 ilimizde gecesini gündüze katıp fedakarca çalışan tüm hekimlerimize, sağlık ordumuzun her bir mensubuna muhabbetlerimi iletiyorum.Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, sağlık camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, projede emeği geçen her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor.MODERN BİR SAĞLIK ALTYAPISINI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIKUzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen hastanemiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği, modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.ŞİKAYETLERİ GİDEREBİLMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZEn ileri teknoloji her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde bir takım eksiklikler olabilir. Şikayetleri giderebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizim siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimiz aşkla hizmet ediyoruz.TAM ANLAMIYLA DEVRİM YAŞANDIİnsan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlarla bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastaneyi inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.11 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Sağlık tesislerimizin imkanlarını iyileştirdik.DİNLENMEDEN KOŞTURUYORUZBaşta sağlık okuryazarlığı olmak üzere vatandaşlarımıza pek çok alanda eğitimler verdiğimiz sağlıklı hayat akademisini 81 ilimizde başlattık. 2002 yılında İstanbul'da bulunan kamu hastanelerinin yatak kapasitesi sadece 19 bin 715'ti. Üstelik bu yatakların çok büyük bir kısmı niteliksiz ve yetersizdi. Biz bu sayıyı 30 bin 726'ya yükselttik. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum hizmet ederken kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Sizden bizden ayrımı yapmadan çalıştık. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Elbette daha yapacak çok işimiz, gerçeğe dönüştürecek çok hayalimiz var. Bir işi bitirdikten sonra hemen yenisine başladık. Ülkemizin imkanları arttıkça biz de her alanda hedef büyüttük. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz.MEYHANE AĞZIYLA KONUŞUYORÖnceki Gün Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç törenini gerçekleştirdik. 12 milyar lira yatırım bedeli olan bu muhteşem eser tamamlandığında tarımsal üretimde Güneydoğu Anadolu bölgemizin kaderi değişecek. Tek başına Silvan Tüneli bile bizimle muhalefet arasındaki anlayış farkını göstermeye kafidir. Basın yayın organlarında her gün yeni bir skandalın haberini okuyoruz. İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimleri zenginleştirdiği tek tek deşifre oluyor. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı yüzü kızarması gerekirken sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Partisini safralarında kurtarmak yerine yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret ediyor. Bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir.BİZİM HEDEFİMİZ, NİYETİMİZ BELLİİşittiklerimiz karşısında inanın onun adına biz utanıyoruz. Topluma örnek olması gereken siyasetçilerin hakaretle, tehditle gündeme gelmesine inanın onlar adına siz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı aziz milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bunun için bugüne kadar hep sabırla davrandık. Bizim boş işlerle, boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz. Biz milletimizin refahını, huzurunu, gelirini artırmanın peşindeyiz.HEP GELECEĞE ODAKLANDIKYeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. 23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı orta ve uzun vadeli bakış açısıyla belirledik. 20 yıl sonra 50 yıl sonra ortaya çıkabilecek problemlere şimdiden çare geliştirdik. Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı.NORMAL DOĞUM TARTIŞMASI: KADINLARI RENCİDE EDECEK BİR DURUM YOKÜlkemizdeki kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Bunların nasıl zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük. Bir futbol kulübümüz sağlık bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Peki ne vardı? Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortayı velveleye verenlere şunu soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?TEHDİTLER APAÇIK ORTADASağlık Bakanlığı'nın görevi bu milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa bu aşırılığın üzerine gitmek değil midir? Sağlık Bakanlığı'ndan toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz? Nüfus artış hızımızın doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10 yıl sonra bekleyen tehditler apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Toplumu doğru yönlendirmeyelim mi? Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.