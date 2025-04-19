122 milyonluk şok vurgun! 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi

Ülkemizde son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı konusu Almanya'ya da sıçradı. Türkiye'den telefonla aradıkları Alman Vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak adınız bir suç örgütüne karışmış hakkınızda terör soruşturması var gibi yalanlarla kandırıp milyonlarca lira dolandırdılar.İstanbul polisi son yıllarda Almanya'da büyük telefon dolandırıcılığı yapan bu çeteyi çökertti. İlk olarak Almanya'nın adli makamları konsolosluk üzerinden Türk yetkililerine ulaşarak Almanya'da yaşanan bir dizi telefon dolandırıcılığı yapan bir çetenin Türkiye'den yönetildiğini bildirdi.Bunun üzerine Almanya'da özellikle yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan çete üyeleri kandırdıkları vatandaşlardan paraları alarak dolandırdığı tespit edildi. Bu yöntemle farklı kentlerde 46 Alman vatandaşı dolandıran çete toplamda 2 milyon 850 Euro yaklaşık 122 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının Almanya'da suç örgütü olan 'Hells Angels' ile bağlantılı olduğu tespit edildi.Kimlikleri tespit edilen 10 kişi İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.Düzenlenen Y.A , E.P , D.B.T , M.Ç , D.A , C.G, B.K , S.G , Z.B ve A.E.A sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan Ali Erdi A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı.Almanya'nın organize suç örgütü 'Hells Angels' yani 'Cehennem Melekleri' üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A. 'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş 'Müebbet hapis cezası' olduğu belirlendi.Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.