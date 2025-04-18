Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutluSAKARYA 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluİZMİR 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 31°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluBURDUR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 8°C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bölgenin batısında kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 6°C, 26°CParçalı ve az bulutluKARABÜK 8°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP 8°C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluRİZE 8°C, 14°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 9°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutluTRABZON 8°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 0°C, 14°CParçalı ve az bulutluKARS 0°C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 23°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 7°C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 10°C, 20°CAz bulutlu ve açık