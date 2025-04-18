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Beyaz Gazete
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Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 araçta 5 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçısı 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 18.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:21 / Editör: Edin Uslu
Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 13 Nisan tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı