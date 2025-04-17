Android'e yeni özellik: Telefonunuz artık otomatik...

Teknoloji devi Google, mobil işletim sistemi Android için önemli bir güvenlik güncellemesini kullanıma sundu.Bu yeni güvenlik önlemi, özellikle cihazların uzun süre hareketsiz kalması durumlarında yetkisiz erişimi engellemeyi amaçlıyor.Google Play Hizmetleri üzerinden dağıtılan son güncelleme ile birlikte gelen bu özellik, kullanıcıların gizliliğini artırma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Yeni özellikle birlikte, herhangi bir Android telefon üç gün boyunca kilitli ve kullanılmamış durumda kalırsa otomatik olarak yeniden başlatılacak.Bu sayede, cihazın kilit ekranı geçilmeden verilere ulaşılması veya veri çıkarılması önemli ölçüde zorlaştırılıyor.Bu durum, özellikle telefonun kaybolması veya çalınması gibi durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.Apple da geçtiğimiz yıl kendi mobil işletim sistemi iOS'ta benzer bir güvenlik mekanizmasını hayata geçirmişti.