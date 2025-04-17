Adana'da taşlı sopalı kavga: Aracıma çarptın
Seyhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, otomobilin hafif ticari araca çarptığı hasarlı kaza sonrası çıkan taşlı sopalı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden şahsın yeğeni ve kardeşi ise yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilini yıkamak için akaryakıt istasyonuna giren Hidayet Sürer, Ömer Piral'ın park halindeki hafif ticari aracına çarptı.
Bu duruma Piral, Sürer'i tekme ve yumrukla darbetti.
TARAFLAR AİLE ÜYELERİNİ İSTASYONA ÇAĞIRDI
Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant ile amcası Sezgin Sürer'i, Piral de yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi olay yerine çağırdı.
Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı.
SOPALARLA DARBEDİP KAÇTILAR
Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla darbedip, kaçtı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İHBARLA OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.
Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sezgin Sürer Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.