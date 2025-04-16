Korkunç son! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Burdur’da bir süredir haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas, evinde bir kısmı yanmış halde ölü bulundu. Cenazesi otopsi için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan (85) haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunun ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.