Erzurum'da jandarmadan kaçak parfüm operasyonu gerçekleştirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor.Bu çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı.Yapılan çalışmalar neticesinde; 15 Nisan 2024 tarihinde Horasan ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 375 bin TL olan çeşitli markalarda 125 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Gümrük kaçağı parfümler, Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.Erzurum Valiliği tarafından, konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir."