Türkiye'yi Batı'ya şikayet den Özel yine İngiliz'e konuştu! Yeni masa planını anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. Belediyedeki skandalları perdelemek için algı operasyonuna başvuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de İngiliz Financial Times'a konuştu ve yeni siyasi planlarını anlattı.CHP'nin organize ettiği ve birçok polisin yaralandığı izinsiz eylemlerin devam edeceği mesajını veren Özgür Özel, muhalefet için yeni ittifak masası kuracaklarını da anlattı. 2023'te oluşturulan ve sonuç alamayan altılı masa deneyimini dışlamadığını ifade eden Özel, 'Seçim yaklaştığında diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz.' dedi.Özgür Özel, Financial Times'a İBB'de ortaya çıkan skandallar sonrası kendilerine yeteri kadar destek vermediklerini ifade ederek, 'sessiz kaldınız' dedi ve siyasi planlarıyla birlikte süreç için yeni destek istedi.Yerli ve milli olmadıkları bir kez daha ortaya çıkan CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi geçtiğimiz haftalarda da ardı ardına dünya medyasına demeçler verdi.BBC'ye röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi. İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:'Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?'Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye girişti.The New York Times'a soruşturma sonrası yazı yazan Ekrem İmamoğlu, sokaklarda estirilen terörü sahiplendi. Dünyaya 'Bana Sahip Çıkın' mesajı verdi.İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Türkiye ve yurtdışındaki sosyal demokrat liderler ve belediye başkanları — Amsterdam'dan Zagreb'e kadar — benim tutuklanmamın ardından cesaret ve ilke sahibi bir duruş sergileyerek desteklerini gösterdi. Sivil toplum da geri adım atmadı. Peki ya dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca 'endişelerini' dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular.