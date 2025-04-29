İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz, dün kabusu yaşadı. Her şey, İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE)'nın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayl başladı. Ülke genelinde nedeni belirlenemeyen büyük bir elektrik kesintisi yaşandığını doğrulayan açıklama sonrası kaos başladı.İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşandı.Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı. Öte yandan ani gerçekleşen kesinti sırasında yeraltı metro seferlerinde binlerce kişi mahsur kaldı. Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.NEDENİ SİBER SALDIRI MI?BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak, gün içindeki maçlar iptal edildi. Politico'nun haberine göre, ismi açıklanmayan İspanyol yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.SORUŞTURMA BAŞLADIEl Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı belirtildi. Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla kriz masasını toplayacağı kaydedildi.Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden ordunun düzenin korunmasını güvenceye alabilmesi için 3. Seviye Acil Durum Planı'nı devreye sokmasını istedi. İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.HASTANELERDE FAALİYET DURDURULDUElektrik kesintisinin ardından İspanya'daki hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.VOLTAJDAKİ DENGESİZLİK İHTİMALİ ARAŞTIRILIYORPortekiz yerel medyasında elektrik kesintilerinin ülke çapında yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, enerji kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki problemden" kaynaklandığına işaret edildi. Açıklamada, voltajdaki dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği bildirildi.ATM ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLARPortekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının kesintinin nedenlerden olabileceği kaydedildi. Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde metro istasyonunun kapatılmış olması dikkati çekti.Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti. Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.KESİNTİ BELÇİKA'YA KADAR UZANDIAndorra ile İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı enerji kesintisinden etkilenen bölgelerin arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı.REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'daki kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, X hesabından yaptığı açıklamada Komisyonun, kesintinin nedenini saptayabilmek için İspanya ve Portekiz hükümetleri ile temas halinde olduğunu belirtti.BBC'nin haberine göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sakinlere mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları için çağrı yaptı. Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Almeida, bazı otoyol tünellerinin de kapatılmak zorunda kaldığını belirtti. Almeida, sakinlerden yalnızca "gerçekten acil" durumlarda acil servisleri aramalarını istedi.İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun ardından, ülkede birçok bölgeye enerji sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı. Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre Portekiz'in Bölgesel Uyumdan sorumlu Bakan Yardımcısı Manuel Castro Almeida, yaptığı açıklamada Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin siber saldırıdan kaynaklanabileceğini ve bunun İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini belirtti.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün öğlen saatlerinde başlayan ve sebebi halen belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu belirtti.Sanchez, ülkesinin normale dönüşüne ilişkin, "Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin bize kesin olarak söyleyemediği bir şey. Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı. Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu." ifadelerini kullandı.Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi. İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti.Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti. Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti.Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.Sanchez, bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağına dikkati çekerek, çalışanların ise öncelikle güvenliklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor. Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor. Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı. Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.