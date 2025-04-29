Toplu taşıma kullanana müjde: Bu tarihlerde ücretsiz olacak

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayanlar için müjdeli bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre bu tarihlerde üç büyük şehirde metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara güzel bir haber geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirli metro ve raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de duyurulan karar kapsamında, vatandaşlar 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde hiçbir ücret ödemeden şehir içi raylı sistemleri kullanabilecek.Ankara'da Başkentray,İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,İzmir'de ise İZBAN.1 ve 19 Mayıs tarihlerinde bu hatlarda yolculuk yapacak vatandaşlar, kartlarını kullanarak turnikelerden geçebilecek ancak ücret tahsil edilmeyecek.