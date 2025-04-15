Minguzzi’nin mezarını tahrip eden zanlı yakalandı

Kadıköy’de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi. İstanbul Emniyeti’nin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen Duran A. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, dün yapılan operasyon ile gözaltına alındı.Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yerlikaya, “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda Duran A. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Zanlının polisteki ifadesinde Bahçelievler’de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi’nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi’nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.