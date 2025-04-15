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Kamyon ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kamyonu ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs şoförü için kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekleme: 15.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:20 / Editör: Edin Uslu
Kamyon ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralıKaza, Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Kadriye Turizm yolu üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 BMR 347 plakalı sulama kamyonu ile 07 C 1462 plakalı tur minibüsü çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i belediye işçisi 4'ü turist olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kamyon ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralı