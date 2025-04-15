AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten, Murat Ağırel'i rezil etti!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları'Televizyonda şöyle bir durum söz konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlük 15 dakika reklam veriyor bir de Cumhuriyet Halk Partisi de kurumsal olarak 'Medya desteği adı altında' buraya finans sağlıyor. CHP genel merkezi ve İBB'nin finanse ettiği bir kanal''Bu kişiye diyorlar 'senin böyle böyle mahkemen var,bu mahkemen varken bu kanalı nasıl alıyorsun!' bu konular gündemdeyken bu kanalı almaya kalkarsan senin bu konuların gündeme gelir.'Murat Ağırel de işin içine giriyor,bodozlama giriyor çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu adamı mesaj olarak 'bu kanalı babanın malı gibi alamazsın, istediğini alamazsın' mesajı olarak Ağırel'i gönderiyor.Öyle yalan atıyorlar ki FETÖ terör örgütü bile Murat Ağırel'i ve bunları destekliyor. Tek tek açıklamıştım.