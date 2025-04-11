Şimşek: Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelelerinin sonuç verdiğini ve beyanname sayısının 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelelerinin sonuç verdiğini ve beyanname sayısının 5 milyona yaklaştığını söyledi.Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, 'Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan veya eksik beyan verenlere pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz.' dedi.