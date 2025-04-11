  • USD: 37,91 - 37,98
  • EURO: 43,04 - 43,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şimşek: Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelelerinin sonuç verdiğini ve beyanname sayısının 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Şimşek: Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor
Ekleme: 11.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Şimşek: Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelelerinin sonuç verdiğini ve beyanname sayısının 5 milyona yaklaştığını söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, 'Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan veya eksik beyan verenlere pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz.' dedi.


Şimşek: Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor