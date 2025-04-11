İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul sınırlarında faaliyet gösteren bir şirkette FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü konularından haklarında adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan şahısların SGK kaydı bulunduğu tespiti ve şirketin terör örgütü güdümünde bulunabileceği değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipler, Masak raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikleri değerlendirildiğinde,Şirketin iltisaklı şahıslara iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden devir alan şahısların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı, illegal yollardan yurtdışına çıkan şahıslara maaş ödemesi yapıldığı ve sgk primleri ödenmek suretiyle emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devletin zarara uğradığı hususları tespit edildi.Soruşturma kapsamında bahse konu şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda tedbir uygulanan şahısların örgütün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen şahıslarla irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının olduğunun görülmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Şahısların örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti arttırmak amaçlı toplantı, sohbet, etkinlik düzenledikleri, örgütsel evlilik 'İzdivaç' kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yurtdışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurtdışında örgüt mensuplarıyla yüzyüze görüşmeler gerçekleştirdikleri, örgüt elebaşısının ölümü sonrası birbirleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinde Fethullah Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini, elebaşını 'şehit' olarak sınıflandırdıklarını beyan ettikleri görüşmeler gerçekleştiği tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HTS raporlarında iltisaklı şahıslarla ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimi ile iletişim kayıtları bulunan, Masak raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı olan Bylock isimli programı kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde sgk kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 41 şahsın yakalanmasına ve suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İstanbul merkezli Ankara, Yozgat, ve Gümüşhane'de operasyon için düğmeye bastı. 49 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.