  • USD: 37,91 - 37,98
  • EURO: 43,04 - 43,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da beton mikseri otomobile çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile çarparken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 11.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:33 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da beton mikseri otomobile çarptıİstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi.
Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı.
Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da beton mikseri otomobile çarptı