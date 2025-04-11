İstanbul'da beton mikseri otomobile çarptı

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi.Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı.Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı.Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.