İstanbul'da beton mikseri otomobile çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile çarparken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi.
Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı.
Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı.
Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.