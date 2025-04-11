Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndü
İshaliye ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alevler içinde yandı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alev topuna döndü.
KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alev topuna döndü.
KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.