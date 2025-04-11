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Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndü

İshaliye ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alevler içinde yandı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 11.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:58 / Editör: Atilla Özbir
Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndüGaziantep'in İslahiye sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alev topuna döndü.

Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndü

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndü