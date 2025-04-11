Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araç alev topuna döndü

Gaziantep'in İslahiye sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç, alev topuna döndü.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.