ABD’de helikopter nehre çakıldı: Siemens’in CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopter kazasında ölenlerin teknoloji devi Siemens’in CEO’su Agustin Escobar ve ailesi olduğu öğrenildi.

Bir helikopterin ABD'nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşmesi ile sonuçlanan kazanın bilançosu belli oldu. Polisten edinilen bilgilere göre, 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen yolcuların İspanya'dan turist olarak gelen bir aile olduğu belirtilirken, yerel saat ile 14.59'da Manhattan'daki bir pistten kalkan Bell 206 tipi helikopterin 15.15'te radardan kaybolduğu belirlendi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.ABD'nin New York eyaletinde, Hudson Nehri'ne düşen helikopter kazasında teknoloji devi Siemens'in CEO'su Agustin Escobar ve ailesi hayatını kaybetti.Helikopterde bulunan Escobar'ın eşi Merce Camprubi Montal, 4, 5 ve 11 yaşlarındaki üç çocuğu ile 36 yaşındaki pilot da kazada yaşamını yitirdi. İspanya'nın Barselona kentinden New York'a ziyaret amaçlı gelen aileden kurtulan olmadı. Olay, Manhattan'da son yıllarda yaşanan en ölümcül helikopter kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Siemens CEO'sunun ölümü, şirket için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazanın nedenini araştırıyor.