Hakkari'de otobüs ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Hakkari-Van kara yolu üzerinde seyreden otobüs ile yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Hakkari'de feci bir trafik kazası yaşandı...
Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerinse seyreden yakıt tankeri sürücüsü Ramazan Güven, Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Kafa kafaya çarpışan araçların yola savrulduğu kazada araçlar adeta birbirlerini biçti.
1 ÖLÜ, 9 YARALI
Meydana gelen kazada tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerinse seyreden yakıt tankeri sürücüsü Ramazan Güven, Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Kafa kafaya çarpışan araçların yola savrulduğu kazada araçlar adeta birbirlerini biçti.
1 ÖLÜ, 9 YARALI
Meydana gelen kazada tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.