iOS 18.4 beta 2 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler

Apple, iOS 18.4 beta 2 sürümünü yayınlayarak iPhone kullanıcılarını heyecanlandırdı. Bu yeni beta sürümü, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcıları için önemli yenilikler içeriyor.Görsel Zeka özelliği, yeni emojiler, geliştirilmiş bildirim yönetimi ve RCS Mesajlaşma desteği gibi özellikler, iPhone kullanıcılarının deneyimini zenginleştirecek.iOS 18.4 beta 2, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarına Görsel Zeka özelliğini sunuyor.Bu özellik, kullanıcıların iPhone'un kamerasını kullanarak çevrelerindeki nesneler hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.Mağazalar, hayvanlar, bitkiler, restoranlar ve daha fazlası hakkında Google Araması yapabilir, hatta ChatGPT'den daha fazla bilgi alabilirsiniz.Özellikle restoranlar için çalışma saatleri, menüler, rezervasyon ve sipariş gibi detaylara kolayca erişebilirsiniz.iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16e kullanıcıları, Görsel Zeka özelliğine Kilit Ekranı'ndan ve Kontrol Merkezi'nden de erişebilirler.Kilit Ekranı'na Görsel Zeka kısayolu ekleyebilir veya Kontrol Merkezi'ne yeni Apple Intelligence geçişini ekleyerek bu özelliğe hızlıca ulaşabilirsiniz.iOS 18.4 ile birlikte yedi yeni emoji geliyor. Yorgun yüz, kök sebze, parmak izi, arp, yapraksız ağaç, mor leke ve kürek emojileri, mesajlaşmalarınıza renk katacak.Ayrıca, Bildirimleri Önceliklendirme özelliği geliştirilerek kullanıcıların uygulama bazında bildirimleri devre dışı bırakmasına olanak tanınıyor.Bu sayede, önemli bildirimleri kaçırmadan daha düzenli bir bildirim akışı elde edebilirsiniz.iOS 18.4, Google Fi kullanan iPhone sahipleri için RCS Mesajlaşma desteği sunuyor. Bu özellik sayesinde, Android kullanıcıları ile daha gelişmiş mesajlaşma deneyimi yaşayabilirsiniz.Okundu bilgisi, yazma bildirimleri ve yüksek kaliteli medya paylaşımı gibi özellikler artık iPhone'larda da kullanılabilecek.Ayrıca, iOS 18.5 ile birlikte gelmesi beklenen Kişisel Siri için ipuçları veren yeni Kısayol eylemleri de ekleniyor.Safari, Apple Maps ve Apple News gibi uygulamalar için yeni Kısayol eylemleri, Siri'nin gelecekte cevaplayabileceği sorulara işaret ediyor.