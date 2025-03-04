Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Kent genelinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrol gerçekleştirdi.
10 GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, yapılan kontroller sırasında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.