Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Oğuzeli ilçesinde jandarma ekiplerince 3 iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.Çalışmalar çerçevesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı.Söz konusu 3 ayrı iş yerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 115 bin TL olan gümrük kaçağı 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.