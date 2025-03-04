CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda şaşkına çeviren detaylar: İsimleri tek tek verdi! Tanık ifadeleri ortaya çıktı!

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İhaleye Fesat Karıştırma' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.İfade işlemlerine 28 Şubat Cuma sabahı başlanan ve gözaltı süreleri dolan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 13'ü tutuklandı. Dokuz şüpheli ise 'Adli Kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonla ilgili bazı yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. SABAH, o soruşturmanın şüphelilerine birden fazla soru olarak yöneltilen 'Tanık' ifadelerine ulaştı. Tanık ifadeleri Beykoz Belediyesi'ndeki usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi.Bir 'Tanık' İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde bazı firmalara bakım, onarım, tamir ve tadilat işlerinin ihale yapılmadan yaptırıldığını, söz konusu firmaların daha sonradan ihalelere girdiklerini ve ihalelerin alındığını anlattı. Adrese teslim ihale yapıldığını anlatan 'Tanık' ifadesinde firma isimlerini tek tek verdi.TANIK 'ADRESE TESLİM İHALE' DEDİSoruşturma dosyasında yer alan 'Tanık' ifadesinde 'İ… firması geçmişten itibaren belediye ile çalışan bir firmadır. Bakım onarım konusunda işlemler durmadan devam eder. Özellikle bir süre ihale yapılmadan geçiş dönemi yaşanmıştır. Böylesi süreçlerde maalesef ilgili hizmet alınmış sonradan ihale süreci ve evrakları tamamlanmıştır. Açık ihale yapılması gereken kimi iş ve işlemler de pazarlık usulü ile yol alınmıştır. İ…, R…., M…. ve B… firmalarını duydum. Bazı firmalar birbiriyle bağlantılıdır. İ… firması ihaleye girerken katılan diğer firmaların tekliflerini o hazırlayıp getirmekteydi. Esasında yeni dönemde başka firmalarla çalışılması gündemdeydi ancak biraz önce belirttiğim gibi bakım onarım tamir tadilat işleri süreklilik arz ettiği için yeni bir firmaya yönelik sonradan yapılacak ihalelere dair kesinti yapılamadı.''A.. isimli Ataşehir merkezli bir firma da aynı bakım onarım tamir tadilat işlerine teklif verdi diye hatırlıyorum. Fiilen de çalıştığını biliyorum. İ… firmasının sözleşme süre ve kapsamındaki yürüyen merdiven, klima, otomatik kapı, yangın güvenlik sistemleri dışındaki konularda örneğin endüstriyel mutfak hidrofor, kazan, brülör, inşaat, alçı ve sıva gibi iş ve işlemlerde A.. firması devreye girdi. Ancak A.. firmasına verilen işlerde hangisinin ihalesi yapıldı hangisinin yapılmadığını tam olarak hatırlamıyorum. Yine örneğin İ… firmasının aldığı bir klima bakım işinde gelmediği yada gelemediği gibi anlık çözüm bulunması gereken anlarda A.. firması devreye girdi. Ancak bildiğim kadarıyla bu firmaya bir ödeme yapılmadı. Bir sıkıntılı konu da bizlerin hiç haberi olmadan ihale öncesinde örneğin özel kalem makamı inşaatı yapıldı. Bunun ihalesi sonradan yapılmıştır. Yine özel kalem sekreterya ve çevresindeki alana fotoselli kapı, parmak izi, gergi tavan, ışıklandırma ve kamera sistemi yapıldı. Bunu A.. firması yaptı. Bu da esasında açık ihale konusu olacak kadar nitelikli bir iştir. Ancak firmayla ne şekilde anlaşıldı bilmiyorum. İhalesi yapılmışsa da ihale öncesinde bu işler yapıldı sonrasında bu firmaya adrese teslim ihale yapılmıştır' ifadeleri yer aldı.'PAZARLIK USULÜ İLE TAMAMLANDI'Tanığa bazı ihaleler de dosya numarasıyla soruldu. Tanık beyanlarında kendisine sorulan ihaleler için 'Destek hizmetleri müdürlüğünün benzer konuya ilişkin ihalesidir. Pek muhtemel geçmiş tarihte bu ihalelere konu işler yapılmıştır ve sonrasında açık ihale usulü yapıldığı takdirde bir başka firmanın teklif vererek işi alma ihtimali karşısında R…. isimli firma ve onun tarafından teklif verilen yan firmalar üzerinden pazarlık usulü ile iş bölünmüş gösterilerek ihale edildiğini düşünüyorum.''Oysa işin konusu tektir, benzer kalemlerdir. Aynı müdürlük tarafından ihaleye çıkmıştır. Bedeline uygun şekilde ihale usulü seçilmiş olması gerekir. Yüklü olarak bir kez açık ihaleye çıkılması firmanın ihaleyi alması sonrası konusu ne ise sözleşme yapılırken bakım periyodunun belirlenmesi ve sonrasında da bu periyodlarla iş ve işlemlerin devam etmesi gerekir. Sağlıklı olan budur. Ancak böyle yapılmadı. Onarım bakım işleri devamlılık arz etmesine rağmen sonradan pazarlık usulü ile ihale süreçleri tamamlandı. Konu özü itibarıyla anlattığım şekilde bakım, onarım, tamirat, tadilat yönüyle işlemiştir. Burada hangi işlemin hangi tarihte yapıldığına ilişkin kayıtlar görev takip sisteminde kayıtlıdır' ifadelerini kullandı. Şüpheliler ise tanığın anlattığı konularla ilgili kendilerine yöneltilen sorulara bilgi sahibi olmadıkları yönünde cevap verdi ve 'Bilgim ve dahilim yoktur' dedi.