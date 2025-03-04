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Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Ekleme: 4.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 4.03.2025 - 10:07 / Editör: Atilla Özbir
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüsün yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı