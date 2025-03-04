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Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor

Ekleme: 4.03.2025 - 09:05 Güncelleme: 4.03.2025 - 09:06 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulandı. Buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yaşandı.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 45.39 TL/LT
Motorin: 46.65 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 45.24 TL/LT
Motorin: 46.54 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.94 TL/LT
Motorin: 47.36 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.31 TL/LT
Motorin: 47.73 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT