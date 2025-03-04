Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulandı. Buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yaşandı.
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 45.39 TL/LT
Motorin: 46.65 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 45.24 TL/LT
Motorin: 46.54 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.94 TL/LT
Motorin: 47.36 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.31 TL/LT
Motorin: 47.73 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT