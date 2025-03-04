Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulandı. Buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yaşandı.Benzin: 45.39 TL/LTMotorin: 46.65 TL/LTLPG: 27.59 TL/LTBenzin: 45.24 TL/LTMotorin: 46.54 TL/LTLPG: 26.99 TL/LTBenzin: 45.94 TL/LTMotorin: 47.36 TL/LTLPG: 27.49 TL/LTBenzin: 46.31 TL/LTMotorin: 47.73 TL/LTLPG: 27.34 TL/LT