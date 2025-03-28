Whatsapp kullanıcılarına müjde! Artık iPhone'larda...

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için önemli bir güncelleme aldı. Artık iOS cihazlarda, WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlamak mümkün. Apple, başlangıçta bu özelliği sadece Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara sunacağını duyurmuştu. Ancak iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte diğer ülkelerdeki iPhone kullanıcılarına da açıldı.WHATSAPP VARSAYILAN ARAMA VE MESAJLAŞMA UYGULAMASI OLABİLİYORVarsayılan arama ve mesajlaşma uygulamanızı değiştirmek için:-Ayarlar bölümüne gidin.-Uygulamalar sekmesine dokunun.-Saptanmış Uygulamalar seçeneğine tıklayın.-Mesajlaşma veya Arama kısmına girin.-WhatsApp uygulamasını seçin.iPhone kullanıcıları, WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayabilecek. Yani bir telefon numarasına tıkladığınızda ya da bir kişiye mesaj göndermek istediğinizde, otomatik olarak WhatsApp üzerinden işlem yapabileceksiniz. Özellikle WhatsApp'ı arama ve mesajlaşma işleriniz için çok sık kullanıyorsanız, hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırabilir.