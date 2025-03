SAHA İstanbul, 10 yaşında...!

Yerli firmaların teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlam bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda yerlilik oranlarını artırmaya, kritik teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanımaya ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmeye kararlılıkla devam ediyor.Türkiye'nin savunma sanayisinde tüketici değil, üretici bir güç olması hedefiyle faaliyetlerini sürdüren SAHA İstanbul, yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek sektörel ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor. Üyelerinin daha verimli, kaliteli ve rekabetçi ürünler üretmelerini desteklemek için maliyet avantajları sunarken, dijital dönüşüm süreçlerinden insan kaynağının güçlendirilmesine kadar geniş kapsamlı destek mekanizmalarıyla firmalarının sektördeki başarısını artırmayı hedefliyor.SAHA İstanbul'un üye firmalarında toplam 78.300 kişiye istihdam sağlıyor ve firmaların toplam cirosu 12,59 milyar USD'ye, ihracat hacmi ise 6,08 milyar USD'ye ulaşıyor. Üye firmaların oransal dağılımları ise; %64'ü KOBİ, %16'sı mikro işletme, %17'si KOBİ üstü ve %3'ü üniversite şeklinde bölünüyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak SAHA İstanbul, yerli firmaların küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Türkiye, savunma sanayisinde küresel rekabet gücünü artırarak hem kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir ihracatçı konumuna ulaşan bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlenen SAHA İstanbul, 49 farklı şehirden, 29'u üniversite olmak üzere, 1300'ün üzerinde üye firmasıyla Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine önemli katkılar sağlıyor.Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki dışa bağımlılığını azaltma ve ihracat hacmini artırma hedefi doğrultusunda çalışan SAHA İstanbul, yalnızca ülkemizin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, müttefik ülkelerin özel gereksinimlerine yönelik teknolojiler geliştirilmesine de katkı sunuyor.Ayrıca, üye firmaların uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak ve küresel tedarik zincirine entegrasyonlarını sağlamak amacıyla, büyük yüklenici firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirerek B2B, B2G ve G2G organizasyonları düzenliyor. SAHA İstanbul, Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atmaya ve milli üretim yeteneklerini bir araya getirmeye devam ediyor.SAHA İstanbul olarak firmalarımızın ürünlerine yönelik yurt dışından gelen taleplerin artırılması amacıyla devlet desteklerinin sağlanması başta olmak üzere, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası paydaşlarımızla düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle firmalarımızı küresel ölçekte tanıtıyor ve iş birliği olanaklarını genişletiyoruz. Ayrıca firmalarımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) programları kapsamında gerekli yetkinlik düzeyine ulaşmaları için devlet desteklerinden faydalanmalarına öncülük ediyoruz.Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren veya üretim kabiliyetine sahip 52 farklı sektörden firmaları bir araya getiren SAHA İstanbul, platform ve sistem/alt sistem üreticilerini stratejik iş birlikleri çerçevesinde buluşturarak, kritik teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesine öncülük ediyor. 11 teknik komite ile yürütülen çalışmalar, dışa bağımlılığı azaltırken, milli yeteneklerin gelişimini teşvik ederek Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik yetkinliğini artırıyor.SAHA İstanbul bünyesindeki 11 teknik komiteden biri olan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (SAHA MİHENK), 2017 yılından itibaren havacılık ve uzay endüstrisi tedarik zincirinde kritik bir rol üstlenerek kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinin yerlileştirilmesine öncülük ediyor. Türkiye'nin havacılık standartlarının belirlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda söz sahibi olmayı hedefleyen SAHA MİHENK, bu alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayları ile Türkiye'nin havacılık endüstrisinin mevcut durumu ve tedarik süreçlerine entegrasyonu ele alınırken, 2019 yılında Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'nun (IAQG) Avrupa Bölgesi'ne (EAQG) 13. üye olarak kabul edilmesi, SAHA MİHENK'in küresel ölçekte Türkiye'yi temsil etmesini sağladı.SAHA İstanbul, savunma ve havacılık endüstrisindeki çalışmalarını uzay alanına taşımak ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek amacıyla 2022 yılında Milli Uzay Endüstrisi Komitesi'ni (SAHA MUEK) kurdu. Bu yapı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek, savunma sanayisindeki başarıyı uzay sektörüne de taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda SAHA MUEK, 2022 yılında Uluslararası Uzay Federasyonu'na üye olarak Türk firmalarının küresel uzay ekosistemine entegrasyonunu sağladı.Bu kapsamda Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından 1949 yılından bu yana düzenlenen ve küresel uzay ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri sayılan Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)'nin 77'incisi 05-09 Ekim 2026 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın riyasetinde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen uzay profesyonelleri, Türkiye'deki uzay ekosistemiyle bir araya gelerek iş birliklerini güçlendirme ve deneyim paylaşımı fırsatı bulacak.SAHA İstanbul, doğa ve insan kaynaklı afetlerle mücadelede yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla çalışmalar da yürüterek sosyal sorumluluk ve toplum güvenliği alanında çalışmalarda bulunuyor. Savunma sanayisinin sahip olduğu kapasite ve yetenekleri, orman yangınları, depremler ve diğer afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve oluşan hasarların giderilmesi süreçlerinde etkin şekilde kullanmayı hedefliyor.Bu doğrultuda kurulan Orman Yangınları, Deprem ve Afetler Komitesi (SAHA ODAK), savunma sanayiinin teknolojik ve üretim kapasitesini afet yönetimi alanına entegre ederek afet önleme, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde yeni çözümler geliştiriyor.SAHA İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren teknik komiteler, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bunlar sırasıyla; Elektrik ve Elektronik Komitesi, Makine ve Diğer İmalat Ekipmanları Komitesi, Yazılım, Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitesi, Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitesi, Test ve Sertifikasyon Komitesi, Alt Sistemler Komitesi, Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Komitesi ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Komitesi, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (SAHA MİHENK) ve Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK) şeklindedir. SAHA İstanbul, bu komiteler aracılığıyla savunma, havacılık ve uzay sanayisinin yanı sıra afet yönetimi ve sanayinin diğer kritik alanlarında da etkin çözümler üretmeye devam ediyor.SAHA İstanbul tarafından 2019 yılında kurulan SAHA AKADEMİ, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde nitelikli insan kaynağı geliştirmeye yönelik profesyonel eğitimleriyle sektörün ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunmaya devam ediyor.Bugüne kadar 439 farklı eğitim başlığıyla 872 şirketten toplam 2.218 sektör profesyoneline ulaşan SAHA AKADEMİ, Türkiye'nin savunma sanayisindeki geleceğine katma değer sağlamayı sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan eğitimler, sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak uluslararası standartları yakalamayı amaçlıyor.Endüstriyel Test Eğitimleri, Kalite Yönetimi, Tasarım, Malzeme ve İnovasyon gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan SAHA AKADEMİ, sektördeki firmaların yetkinliklerini geliştirirken, aynı zamanda küresel rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunuyor. 2025 yılı hedefleriyle vizyonunu daha da ileri taşıyan SAHA AKADEMİ, AS9100/AS9110/AS9120 eğitimlerinde uluslararası onaylı eğitim sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Ayrıca teknik eğitimlerini dost ülkelere genişletmeyi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Azerbaycan'da MBA programını hayata geçirmeyi amaçlıyor. SAHA AKADEMİ, sektördeki lider konumunu güçlendirme, eğitim çeşitliliğini artırma ve uluslararası iş birliklerini genişletme yolunda kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam ediyor.SAHA AKADEMİ'nin öne çıkan programı SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı ise altı yıldır sektör liderlerini yetiştirmeyi sürdürüyor. Yöneticiler ve yönetici adayları için özel olarak tasarlanmış olan 354 saatlik bu kapsamlı program, mentorluk, vaka analizleri ve iş simülasyonlarıyla katılımcılara eşsiz bir profesyonel gelişim deneyimi sunuyor. SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğinde hayata geçirilen SAHA MBA, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren yöneticiler, yönetici adayları ve firma sahipleri için özel olarak tasarlanmış, Türkiye'nin en prestijli ve odaklı Yönetici MBA programlarından biridir. Sektör liderleri ve üst düzey bürokratların doğrudan eğitici olarak yer aldığı program, milli üreticilere daha fazla değer ulaştırmayı ve stratejik vizyonla donatılmış lider yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar 218 firma, kurum ve kuruluştan 430 katılımcı bu seçkin programdan mezun oldu.SAHA MBA, her katılımcıyı 49 başlıkta toplam 270 saatlik eğitim, 32 saatlik işletme yönetimi simülasyonu, 8 saatlik mentörlük uygulamaları, 24 saatlik vaka analizleri ve 20 saatlik üst düzey bürokrat ve sektör lideri seminerleriyle donatıyor. Müfredat, yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmayıp, gerçek dünya uygulamalarıyla katılımcıların öğrendiklerini doğrudan iş hayatına aktarmasına olanak tanıyor. Kurumsal yapıların yanı sıra aile şirketlerinin ihtiyaçlarını da gözeten bu kapsamlı program, dünyanın önde gelen Yönetici MBA programlarıyla denk düzeyde hazırlanmıştır. Eğitimler, alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK'ın deneyimli kadrosu tarafından yürütülmektedir. Katma değerini her yıl artırarak büyümeye devam eden SAHA MBA, şu anda 6. dönemini başarıyla sürdürmektedir ve sektörün geleceğini şekillendirecek yeni nesil yöneticilere ilham vermeyi sürdürüyor.SAHA İstanbul firmalarımızın ürünlerine yurt dışından talep oluşturulmasına devlet desteğinin sağlanması başta olmak üzere, uluslararası pazarda rekabeti destekleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz. Uluslararası paydaşlarımızla çeşitli etkinlikler vasıtasıyla firmalarımızı dünya ile buluşturuyoruz.SAHA İstanbul, ESCA Değerlendirme ve Analiz Kuruluşu tarafından havacılık ve uzay kümeleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda, “Küme Yönetiminde Mükemmellik” alanında “SILVER” kalite etiketi almaya hak kazanarak, Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü kümelenme oldu.Ayrıca, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Türkiye Kalite Derneği Ulusal Kalite Hareketi Programı ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) tarafından verilen Üstün Performansta İlerleme Belgesi gibi önemli sertifikalara sahiptir. SAHA İstanbul, küresel standartlarda kalite yönetimi ve mükemmellik anlayışını benimseyerek, küresel pazarda rekabete üye firmalarıyla birlikte hazırlanıyor.Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini güçlendirme vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren SAHA İstanbul, sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren etkinlik ve iş birliklerine öncülük ediyor. Bölgesel sanayi kümelenmelerine katkı sunmak amacıyla Türkiye'nin birçok yerinde, yerel firmaların savunma sanayisi tedarik zincirine entegrasyonunu sağlamak adına önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bunlardan en büyüğü olan ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle düzenlenen ve geleneksel olarak her yıl devam eden Savunma Sanayii Buluşmaları, sektör temsilcilerini bir araya getirerek milli üretim ekosistemini güçlendirmeye yönelik stratejik adımlara sahne oluyor.Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde, savunma sanayi ihracatını artırmak ve üye firmaların küresel pazardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla, yerli platform üreticileri, büyük uluslararası firmalar ve küresel kümelenmeler ile üye firmalar arasında B2B etkinlikleri düzenlendi.Merkezi Teknopark İstanbul'da bulunan SAHA İstanbul'un; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark, Teknopark Ankara'da ofisleri, ODTÜ CoZone'da Girişimcilik Ofisi, Çorlu, Karabük, Mersin Tarsus, Gaziantep, Kahramanmaraş, Azerbaycan Bakü ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi'deki irtibat ofisleri ile Türkiye'nin ve bölgenin savunma sanayisinde lider konumunu pekiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.SAHA İstanbul tarafından yürütülen SAHA Girişim, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında girişimcilere teknik mentorluk desteği, yatırımcılarla bir araya gelme imkânı, sektörel iş birlikleri ve uluslararası pazarlara erişim gibi önemli avantajlar sunuluyor. SAHA İstanbul, bu girişimlerle Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ekosistemini güçlendirmeyi, yerli ve yenilikçi yüksek teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor.Savunma, havacılık ve uzay sanayii ekosisteminin en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olan SAHA EXPO, küresel ölçekte artan etkisi ve genişleyen vizyonu doğrultusunda artık “SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı” adıyla yoluna devam ediyor.Bu değişim, SAHA EXPO'nun yıllar içinde kazandığı uluslararası prestij ve küresel arenadaki güçlü konumunun doğal bir sonucu olarak gerçekleşti. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu, fuarın kapsamının ve etkisinin artık 'EXPO' terimiyle sınırlandırılamayacak kadar büyüdüğünü değerlendirerek, 2026 itibarıyla daha kapsayıcı ve güçlü bir marka kimliğiyle sektöre yön vermeye devam edecek.2024 yılında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 90 bin metrekarelik alanda, 120 ülkeden 1.478 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Yabancı resmi ve ticari heyetlerin ağırlandığı fuarda, toplamda 25 bini aşkın birebir görüşme yapılırken, 133 iş birliği anlaşması imzalandı ve 6,2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturuldu. Savunma sanayiinin ivme kazandığı bu dönemde, SAHA EXPO 2024, tarihi başarılarıyla sektörün küresel konumunu daha da güçlendiren bir vitrin haline geldi. Yerli ve yabancı firmalar, en yeni ürün ve teknolojilerini sergileme fırsatı bulurken, 300'ün üzerinde ürün lansmanı gerçekleştirildi. Fuar kapsamında yapılan 25 binin üzerinde B2B, B2G ve G2G görüşme, sektörel iş birliklerine önemli katkı sağladı. Yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çeken fuarda, 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti yer aldı.SAHA 2026, Türkiye'nin teknoloji üretiminde küresel bir güç olma vizyonuyla, “Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir” teması altında 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bir önceki fuar itibarıyla UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) tarafından yapılan uygunluk denetimini başarıyla tamamlayarak uluslararası onay alan fuar, dünya çapında kabul gören UFI onaylı fuarlar arasına katıldı. SAHA 2026, Türkiye'nin uluslararası etki alanını genişletmeyi ve sektörün geleceğine yön veren buluşma noktası olmayı hedefliyor.SAHA 2026 dost ve müttefik ülkelere güvenilir savunma çözümleri sunarak dünya barışına katkı sağlama misyonunun altını çizerken, Türkiye'nin küresel güvenlik ve teknoloji alanındaki gücünü pekiştirmeye devam edecek.