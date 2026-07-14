Bakan Gürlek Açıkladı! Ahbap Soruşturması Genişleyebilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, her iki dosyada da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair önemli gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını söyledi. İlk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Gürlek, 'MASAK raporları inceleniyor.Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.Soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin de bulunduğunu ifade etti. Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise, 'Evet, var.' yanıtını verdi.