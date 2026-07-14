Berat Albayrak O Tarihi Geceyi Anlattı! 'O Gece Bizimle Mezara Gidecek Çok Şey Var'

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaşanan nefes kesen dakikalar ve FETÖ'cü pilot kumpası ilk kez bu kadar net gözler önüne serildi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uçakta yaşanan ve adeta tarihin akışını değiştiren o suikast girişimini ve verdikleri amansız mücadeleyi anlattı.Hainlerin planlarını bozmak için havada tam bir akıl oyunu oynandı. Telefon dinlemelerine karşı tedbir amacıyla aynı anda Bodrum, Aydın, İzmir ve Dalaman'a dört farklı uçak indirildi. Sürekli yapılan telefon görüşmeleriyle darbecilerin hedef şaşırması sağlandı.Berat Albayrak, o kritik süreci şu sözlerle aktardı:'O gece bizimle mezara gidecek olan çok şey var ama uçaktayız. Uçağın iki yere inme ihtimali var. Havadayken bile nereye ineceğimiz belli değil. Tabii konuşmayı yaptık ama bütün alternatifler hazırlanma süreci. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a... Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemesinler. Helikopter kalkana kadar hangisine gideceğimiz de belli değil. Neyse son saniye Dalaman'a indik, uçağa bindik ve gideceğiz.'Dalaman'dan havalanan uçakta tehlike sadece dışarıda değil, kokpitin tam içindeydi. Sonradan öğrenilen acı gerçek, hainlerin Cumhurbaşkanının uçağına kadar sızdığını gösteriyordu. İki pilottan biri FETÖ mensubuydu ve uçağı bile bile felakete sürüklemek istiyordu.Uçağa binmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın durumunu sorgulattıklarını ve oranın sıkıntılı olduğu bilgisini aldıklarını belirten Albayrak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın dik duruşuyla sırtlarının sağlam olduğunu ifade etti. Ancak uçak havadayken FETÖ'cü pilot kirli planı devreye sokmaya çalıştı:'Cumhurbaşkanımız 'Atatürk'e ineceğiz' dedi. Uçak havadayken o pilot geldi, dedi ki: 'Efendim' dedi, 'Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim.' Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim.'FETÖ'cü pilotun Sabiha Gökçen ısrarı üzerine hemen harekete geçen Albayrak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı tekrar arayarak durumu teyit etti. Emniyetten gelen, 'Hiç merak etmeyin, işlem tamamdır' cevabıyla hainlerin oyunu bir kez daha bozuldu.'Bunun üzerine bir müdahale daha oldu. 'Efendim alınsa bile karanlık piste kamyon çekmiş olabilirler. Uçağımız da kısa. Çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz' dediler. La havle vela kuvvete... Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk, ikna ettik ve öyle indik. Unutulmaz çok o gecenin anısı var.' İfadelerini kullandı.