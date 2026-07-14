Zirvesi Sonrası Yunanistan Alarm Verdi! Türkiye’nin Stratejik Değeri Yükseliyor

Yunanistan'ın önde gelen savunma yayınlarından Militaire, NATO Zirvesi'nin ardından yayımladığı analiz haberde Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki stratejik ağırlığının arttığını belirtti.Haberde, Ankara'nın jeopolitik konumunun güçlenmesinin Yunanistan açısından yeni güvenlik riskleri doğurabileceği değerlendirilirken, Atina'nın mevcut savunma stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceği öne sürüldü.Militaire'ye göre Rusya Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki krizler ve Rusya ile yaşanan jeopolitik rekabet, Batılı ülkeleri Türkiye'ye daha fazla önem vermeye yöneltti.Analizde, Ankara'nın Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'i birbirine bağlayan kritik konumu sayesinde NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde kilit ülkelerden biri haline geldiği ifade edildi.Yunan yayın organı, bu gelişmenin yalnızca askeri değil, diplomatik ve siyasi açıdan da Türkiye'nin pazarlık gücünü artırdığı yorumunu yaptı.Haberde dikkat çeken değerlendirmelerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikasına ilişkin oldu. Militaire, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüşü ihtimalinin Atina'da yakından takip edildiğini yazdı.Analize göre böyle bir senaryoda Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açılabilir ve bu durum Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini doğrudan etkileyebilir.Haberde Avrupa ülkelerinin de Türk savunma sanayisiyle iş birliğini artırmaya başladığına dikkat çekildi.Avrupa'nın hızla güçlenmeye çalışan savunma sanayisi için Türkiye'nin üretim kapasitesinin önem kazandığı belirtilirken, bunun Ankara'nın hem Avrupa hem de NATO içerisindeki stratejik değerini daha da yükselteceği belirtildi.Militaire, Türkiye'nin artan jeopolitik öneminin Yunanistan açısından görmezden gelinemeyecek sonuçlar doğuracağını bildirdi.Analizde, Ankara'nın yükselen stratejik konumunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini etkileyebileceği belirtilirken, Atina'nın mevcut caydırıcılık stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.Militaire, Yunanistan'ın ABD ile yakın ilişkilerinin ve NATO içindeki konumunun avantaj sağladığını savunurken, uluslararası ilişkilerde hiçbir ittifakın tek başına yeterli olmadığını vurguladı.Analizde, Yunanistan'ın güvenliğini kendi askeri kapasitesi, savunma sanayisi, ekonomisi, diplomasisi ve toplumsal dayanıklılığı üzerine inşa etmesi gerektiği ifade edildi.Haberde, ulusal gücün sağlam temellere dayanmasının, dış ittifaklardan daha belirleyici olduğu değerlendirmesine yer verildi.