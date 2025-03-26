Yapay zeka ile flört aldatma sayılır mı? Uzmanlar açıkladı

Gelişmiş sohbet botları ve duygusal bağ kuran yapay zekâ modelleri, flörtleşme eğilimini artırdı. Onlar artık yalnızca bir teknoloji değil, özel hayatın da bir parçası. Yalnızlar ya da çiftlerden biri gelişmiş sohbet botlarıyla romantik sohbetler ediyor, bazıları için bu “flört” haline geliyor.

Gelişmiş sohbet botları ve duygusal bağ kuran yapay zekâ modelleri, flörtleşme eğilimini artırdı. Onlar artık yalnızca bir teknoloji değil, özel hayatın da bir parçası. Yalnızlar ya da çiftlerden biri gelişmiş sohbet botlarıyla romantik sohbetler ediyor, bazıları için bu “flört” haline geliyor.Avukat-Arabulucu Selen Karataş'a göre; yapay zekâ ile duygusal etkileşim aldatma sayılmaz.Çünkü “gerçek” bir kişi yok. Ancak kişi, eşinden çok yapay zekâya ilgi göstermeye başlarsa, durum değişebilir. Türk Medeni Kanunu'na göre zina sayılmasa da, ilişkide güven sarsıcı bir unsur olabilir.İlişki uzmanı Esra Ezmeci'ye göre, eşine ayırması gereken ilgiyi yapay zekâya yönelten biri, farkında olmadan ilişkisinin temellerini sarsıyor.'Aldatma sayılmaz ama boşanma sebebi olabilir' diyen Ezmeci, yapay zekâ ile gelişen duygusal bağların zamanla gerçek ilişkilerin yerini alabileceğini söylüyor. (Haber7)