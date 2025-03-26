Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mansur Yavaş'a gönderme! Bundan sonra senin adın...

Siyaset gündemindeki hareketlilik son günlerde farklı açıklamalar ve polemiklerle oldukça hareketli devam ediyor...Yine yeniden tartışmaların merkezindeki isim CHP'li Mansur Yavaş.Cizre'de gerçekleştirilen nevruz kutlamalarında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre bir polis memuru, ektinlik alanında engelli bir bireyin pamuk şekeri sattığını gördü. Engelli vatandaşın daha fazla yorulmaması için görevli polis memuru kendi cebinden ücretini ödeyerek tüm pamuk şekerleri satın aldı ve oradaki çocuklara dağıttı.Bu olay sonrasında Mansur Yavaş, skandal bir açıklamaya imza attı.Yavaş, ifadelerinde şu sözleri kullandı:'Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri veriyordu. Buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.' dedi.

Bu açıklamada yer alan 'pamuk şeker' ifadesi, hem siyasi gündemde hem de toplum içerisinde oldukça sert ve geniş bir yankı uyandırdı. Mansur Yavaş'ın ırkçılık dolu açıklaması, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Siyaset gündeminde yaptığı isabetli yorumlarla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, En Son Haber'e konuk olduğu programda Mansur Yavaş gündemine farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Kütahyalı, CHP'li Mansur Yavaş'ın adını değiştirdi.

Kütahyalı, 'Adam bu ortamda, içindeik kürt düşmanlığı o kadar derin ki, bu ortamda bile polisin gidip Şırnak'taki kürt çocuklarına dağıttığı pamuk şekeri konu etti ya...Bundan sonra senin adın Pamuklu Mansur! Pamuklu Şeker Mansur.'Ya kardeşim sen bunu nasıl yaptın ya? İnanılmaz bir şey. Bu koşullar altında Kürt düşmanlığı yapıp, içindeki ırkçılığı engelleyemeyip... Adam muhalefeti böldü!Mansur Yavaş'a bir soruşturma yok. Olmaz Mansur Yavaş'a bir soruşturma.' ifadelerini kullandı.