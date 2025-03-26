CHP İstanbul Kongresi'nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney 'şüpheli' sıfatıyla adliyede

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'ndaki 'şaibe' ve dönen para trafiği delege itiraflarıyla tescillendi.Mahkemelik olan kurultayın iptal edileceği konuşulurken Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Kongredeki delege pazarlığı ve 'al-ver' sürecini ifşa eden bomba bir ses kaydı ortaya çıktı. CHP'li isimlerin Kongre öncesi Özgür Çelik'e oy atılması için pazarlığa tutuştuğu duyuldu.Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...Gelişme üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır' ifadelerine yer verildi.Güney ifade vermek için adliyeye geldi.Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyuldu.