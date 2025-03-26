Bakan Işıkhan açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman gerçekleşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin mart ayının son iş günü olan 28 Mart, Cuma günü gerçekleşeceğini bildirdi.Verilen bilgilere göre, yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı gün yapılacak.Vedat Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." diyerek ödemelere dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz.ÖDEMELER BANKA HESAPLARI VE PTT ARACILIĞI İLESistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.