Samsung Galaxy S25 için ikinci güncelleme yayınlandı: İşte yenilikler

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 için yazılım güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor.Şirket, Avrupa'da Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için ikinci yazılım güncellemesini yayınladı.Bu güncelleme, serinin piyasaya sürülmesinden bu yana yayınlanan ikinci güncelleme olma özelliğini taşıyor.En son güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını içeriyor ve güvenlik geliştirmelerine odaklanıyor.Güncelleme, yeni özellikler sunmak yerine, cihazların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Samsung, bu güncellemeyle Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla aynı güvenlik güncelleme takvimine getiriyor.Samsung, güncellemeyi ilk olarak Güney Kore'de yayınladı ve ardından Avrupa'da dağıtıma başladı.Güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını takip ederek kontrol edebilirler.Güncelleme, OTA (Over-The-Air) üzerinden kademeli olarak yayınlandığı için tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.