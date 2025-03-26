AK Parti’li Özkaya’dan CHP’ye 95 milyonluk şerbetli yolsuzluk tatlısı tepkisi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklanırken imza attığı skandallar gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da tatlıcı yokmuş gibi Muş'taki köhne bir bakkal dükkânında adresi görünen şirkete 95 milyonluk astronomik oranda şerbetli tatlı alan İmamoğlu'nun skandal vurgunu Meclis'te tartışıldı. CHP'li İBB yönetiminin skandal vurgununu Meclis gündemine taşıyan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, söz konusu ihalelere tepki gösterirken 'Ya, ne yapıyorsunuz, tam 95 milyon liralık tatlıyı ne yapıyorsunuz? 'Acil aldık.' diyorsunuz, altmış gün süre veriyorsunuz. Afet mi var, kimin gözüne şerbet döküyorsunuz? Bunu görmeyelim mi? Gelin, cevap verin' dedi.Meclis kürsüsünden CHP'lilerin işlediği suçları bir bir sayan Özkaya, “Bu soruşturma ne zaman başladı? Niçin başladı? Bu soruşturma Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içinde kurmuş olduğu şu para kulelerinin ortaya çıkması, geçen yıl 13 Mart'ta yayınlanmasından sonra başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı bunu net bir şekilde söylüyor, diyor ki: 'Bu soruşturma kulelerle birlikte, para kuleleriyle başladı. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, eğer bir suç ihbarı alınırsa savcı soruşturmaya başlar. Savcı yeterli şüphe görürse ondan sonra iddianame tanzim edebilir. Bir yıllık bir süreçte soruşturmalar yürütülmüş. Bu soruşturma, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153'üncü maddesine göre gizli yürüyor. Ancak, 153'üncü maddenin (2)'inci fıkrasında ifadeler, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve savcının ve şüphelinin bulunması gereken konular bu gizliliğin dışındadır. Ortaya saçılan ifadelerden görüyoruz ki çok ilginç yolsuzluk yöntemleri kullanılmış. Bakın, çok ilginç bir yolsuzluk yöntemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, tarih 7 Mart 2025; 95 milyon liralık acil -21/b'ye göre- doğal afet, salgın hastalıklar için şerbetli tatlı alınmış, şerbetli tatlı, şerbetli yolsuzluk tatlısı! Ya, ne yapıyorsunuz, tam 95 milyon liralık tatlıyı ne yapıyorsunuz? 'Acil aldık.' diyorsunuz, altmış gün süre veriyorsunuz. Afet mi var, kimin gözüne şerbet döküyorsunuz? Bunu görmeyelim mi? Gelin, cevap verin. Ben sordum Muşlu arkadaşlara, Muş'ta kaç para? Muş'tan alıyorsunuz, bakkaldan. Bakkaldan 95 milyon liralık şerbetli tatlı! Ya, bunu sorun bakalım, 300 liradan 320 ton baklava ediyor. Bunu ne yapacaksınız? Arkadaşlar, araştırma yapılıyor, bu şirketin merkezinde kaşeler. Bunlar ihaleye fesat karıştırma suçunun tipik maddi unsurudur. Bu, ihaleye fesat karıştırma suçunda şirketler bir araya gelmiş, kaşelerle tekliflere ortak vermişler, savcılık da bunu yakalamış. Bunu savcı görmesin mi? Savcı bunu konuşturmasın mı?” ifadelerini kullandı. (Yeni Akit)Ak Parti'nin belediyesinde de varsa gidin suç duyurusunda bulunun diyen Özkaya, “Savcı herkesinkini görsün. Eksik varsa lütfen suç duyurusunda bulunun; cumhuriyet savcılığına gidin, Ak Parti'nin belediyesinde de varsa gidin suç duyurusunda bulunun; nerede varsa suç duyurusunda bulunun. 'Efendim, bir soruşturma var, bir çıkar amaçlı suç örgütü var; bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu Cumhurbaşkanı da yaparsak bu suçu bastırabilir miyiz?' Bunu yapamazsınız. Cumhuriyet savcılığı soruşturur. Belki soruşturma sonucunda bir kısmı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkar, bir kısmı hakkında farklı çıkar ama soruşturulması zorunludur, yapılmak istenen budur. Bunun dışında, eksik, hatalı varsa, Hâkimler ve Savcılar Kurulu da orada, diğer yasal organlar da orada, bunlara müracaat da yapılır ve ilgililer hakkında da yanlış yapan, eksik yapan hakkında da gereği verilir. Ama lütfen, kimsenin gözüne şerbet tatlısı dökerek yolsuzluğu ortadan kaldırmak için çalışmayın” şeklinde konuştu.