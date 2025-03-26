Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına alındı
Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, İstanbul’da gözaltına alındı ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı, yangın söndürme çalışması 11 saat sürdü.
Yangında, içinde çocukların da bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE KIZLARI GÖZALTINDA
Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
BOLU'YA GÖTÜRÜLDÜLER
Gözaltına alınan isimler, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere İstanbul'dan Bolu'ya götürüldü.
OTEL SAHİBİ VE MÜDÜR TUTUKLANDI
Yangın faciasının ardından adliyeye sevk edilen otel sahibi Halit Ergül ve otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras tutuklandı.
Soruşturmada 8 kişi hakkında da tutuklama talep edilmişti.