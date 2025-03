Özgür Özel İBB yolsuzluğunu görmezden geldi yerli ve milli markaları hedef seçti: Boykot provokasyonunda 28 Şubat izi!

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır alan CHP zihniyeti, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek herkesin bildiği Türkiye karşıtı tutumunu yeniden hortlattı. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun düzeniyle ilgili tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türk halkından kopuk olduğunu gösterdi. Özel, önce gerçekleri yazan milli medyayı hedef aldı. Sıkışınca da Türkiye'nin değeri olan ve binlerce vatandaşı istihdam eden markalara boykot çağrısı yaptı.Siyonist İsrail, 50 bin Gazzeli'yi vahşice katlederken ağzına boykot lafını almayan CHP lideri, Beşiktaş ve Beykoz belediyeleri ile başlayıp İBB'ye sıçrayan büyük rüşvet ve yolsuzluk iddialarına tek kelime açıklama getirmeyip yine işin kolayına kaçtı ve hem medyaya hem markalara savaş açtı. Özgür Özel'in bu skandal çağrısı, 28 Şubat darbesinde demokrasiye kasteden militarist güçlerin yerli markaları tek tek fişleyip hedef almasını hatırlattı. CHP liderinin halkı ve halkın değerlerini hedef alan bu ucuz ve çirkin tutumu, 'Gazzeli 20 bin çocuğu katleden İsrail'e karşı boykot lafını ağzına almayan Özgür Özel'e bu utanç yeter. Bunlar muhalefetteyken böyleyse, iktidar olurlarsa ne yapmaz? yorumlarına neden oldu.Önce İBB'de yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını belgeleriyle haber yapan gazete ve televizyonları hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kez Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan yerli markalara boykot çağrısında bulunması büyük tepki topladı. Önceki akşam Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen Özgür Özel, bazı şirketleri ve markaları anons yaparak boykot çağrısı yaptı.CHP liderinin yerli firmaları boykot çağrısı, 28 Şubat darbe sürecinde yaşanan fişleme rezaletini hatırlattı. 1997'de Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yasa dışı kurulan Batı Çalışma Grubu (BÇG) Refahyol Hükümeti'ni düşürme amacıyla faaliyet gösterdi. BÇG, İslami duyarlılığa sahip firma ve şirketleri fişledi. Söz konusu firmaların boykot edilmesine ilişkin dönemin medyası da algı operasyonu yürüttü. Askeri kantinlerde yerli ve milli markaların ürettiği ürünlerin satışı yasaklandı. Batı Çalışma Grubu; siyasi parti, vakıf, dernekler, basın yayın organları, finans kuruluş ve holdingleri takip ederek kendi düşüncelerine uygun olmayan kurum ve faaliyetleri, kamuoyuna olumsuz yansıtmak için listeler hazırladı ve darbeyi destekleyen medyayı halkın algısını değiştirmek için kullandı.7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 20 binden fazla çocuğu katleden terör devleti İsrail için herkesin aksine boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel'in açıklamaları toplumu her kesiminde büyük rahatsızlık yarattı. İşte tepkilerden bazıları:Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci: Bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir. Zalimin karşısına onurluca çıkanların, zulme itiraz edenlerin, mazluma kol kanat gerenlerin, hakkı ve hakikati gür sesle haykıranların hazırladığı bir liste değildir. Bu, İstanbul'u soyanların, gençlerin temiz zihinlerini zehirleyerek birer vandala dönüştürenlerin, milyonlarca insanın hakkına girerek sahte diploma alanların, mabetlerimizi necis elleriyle, ayaklarıyla kirletenlerin hazırladığı bir listedir. Milli ve Yerli markalarımızın yanında olduğumuzu göstermenin izzetini ve şerefini yaşamak istiyor, herkesi bu anlamlı duruşa bekliyoruz.TÜRKAD Başkan Yardımcısı, Avukat Hadi Dündar: Avrupa'da birçok üniversitede öğrenciler Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik yapılan saldırılara 2 kelam bile edemedi. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren markalara boykot çağrısı ya da açıklaması bulunmadı. Şu an CHP en ufak bir olayda Türk markalarını boykot çağrısında bulunuyor. Gazze'deki saldırılarda İsrail'e destek verildiği için markalara boykot yapılıyordu. Burada bir illiyet bağı ve finansman desteği vardı. Boykot çağrısının Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırılması doğru değil.Cem Sahir İslam: CHP; esnafı ve Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş işyerlerini hedef gösteriyor. CHP bir STK veya sivil grup değil, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde etkin siyasi bir partidir. Bu tip, ulusal rekabeti bozucu bir eylem/çağrıda bulunabilir mi? Rekabet suçu işliyorsunuz. Ne idüğü belirsiz, polisin kovaladığı kişilere kapı açmamak suç değildir. Tam tersi, ilk bakışta polisin kovaladığını korumak suçtur. İşyeri güvenliğini öncelemiş kişileri veya sizin görüşünüzden farklı düşünen işyerlerini bireysel olarak boykot edebilirsiniz; bunun STK veya sivil gruplar tarafından yapılması doğru olandır. Hangi meydanı görüp hangisine tavırsız kalacağı, kişilerin ve şirketlerin kendi kararıdır. Siyasi parti bunu yapamaz. Eskaza (Allah korusun) iktidara gelseniz, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bu kuruluşları, sizin siyasetinizi takip etmediği için iktidar gücünü kullanarak mı sindireceksiniz? Saraçhaneye gelmeyen bireyleri de tespit edip cezalandıracak mısınız? Daha ilk beyanattan itibaren, isim vererek şirket/grup/marka vererek bu derece saldırgan tavırların Rekabet Kurumu tarafından hâlâ görülmemiş olması da ayrı bir konu.Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında, 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine 'Bizim de adımızı yazın' diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır...Cüneyt Polat: Özgür Özel'in boykot çağrısıyla birlikte Espressolab satışlarda rekor kırabilir. Hiç gitmemiştim, ben de bir gideyim. Ülkenin yerlileriyle inatlaşmayın.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 25 Mart Salı 21.00'de tüm vatandaşları D&R'dan kitap alıp milli marka Espressolab'ta kahve içmeye bekleyen bir çağrı yayımladı. TÜGVA duyurusunda, 'Çünkü bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir' ifadelerini kullandı.