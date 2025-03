Özgür Özel'den Vali Davut Gül’e tehdit: Alnını karışlarım

CHP'li İmamoğlu'nun yolsuzluktan gözaltına alınması ardından da tutuklanması ile sokak teröristleri ortalığı karıştırmak için devreye girdi.CHP lideri Özel'in skandal 'sokağa çıkın' çağrısı ile vandallar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok noktada polise saldırarak eylemler düzenledi.Geçtiğimiz gün Saraçhane'de Özgür Özel'in tepki çeken konuşmaları esnasında bir grup sokak teröristi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine yönelik skandal hakaret etmişti.SON KEZ KALABALIĞA HİTAP ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu protestolarının ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde son kez kalabalığa hitap etti.VALİ GÜL'E TEHDİTLER SAVURDUAçıklamasında skandal ifadeler kullanan Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e tehditler savurdu."ALNINI KARIŞLARIM"Özel, "İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan sık da o gazı göreyim. O plastik mermiyi at bakalım. Bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan bir tane plastik mermi vurursan senin alnını karışlamayan namerttir." dedi."500 BİN KİŞİYİ TOPLARIM"İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Özel şöyle devam etti:İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan, milletvekillerim orada, ben de bu arabanın üzerindeyim, sık da o gazı göreyim! O plastik mermiyi at bakalım. Bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan, bir tane plastik mermi vurursan senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Yettiniz! Ne sözünüze ne ettiğiniz yemine güveniliyor. Bu kadar insanlıktan koptuysan ey Vali, sensin marjinal. Buradan ilan ediyorum, bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, gaz sıkar, saldırırsanız, önümüzdeki günlerle ilgili planımızı değiştiririm. Seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yaparım.