İstanbul Boğazı’nın güvenliği onlara emanet: Karadeniz’in mayın avcıları 24 saat görev başında

1955 yılında Boğazlar ve Marmara Kolordu Komutanlığı'na bağlı olarak küçük bir kadro ile göreve başlayan İstanbul Boğaz Komutanlığı, 1961 yılında Boğazlar ve Marmara Kolordu Komutanlığı'nın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı adını almasıyla yeniden teşkilatlandırılıp bünyesinde İstanbul Boğaz Komutanlığı kuruldu. İstanbul'da 11 farklı noktada faaliyetlerini sürdüren İstanbul Boğaz Komutanlığı'nın önemli görevleri arasında İstanbul boğazı ve yaklaşma sularında deniz hak ve menfaatlerimizin korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kuruluşundaki birlikler ile her an harbe hazır olmak, İstanbul Boğazı'nda Montrö Sözleşmesi hükümlerini uygulamak, İstanbul bölgesinde meydana gelebilecek bir doğal afette, insani yardım ve tahliye harekâtlarını afet birliği olarak sevk ve idare etmek yer aldı.MAYINLARA KARŞI GÖREVİstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesinde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak özellikle Batı Karadeniz bölgesinde oluşan mayın tehdidine karşı da çok sayıda harekat yerine getirildi. Rutin mayın gözleme devriyelerinin yanı sıra bu konuda yapılan herhangi bir ihbar durumunda ekipler hemen denize açılarak olası mayın tehdidini SAS görev timleri tarafından zararsız hale getiriyor. Bu harekât kapsamında bugüne kadar gemiler ile 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarıyla binin üzerinde sorti ve 5 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi.ROMANYA BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ÜÇLÜSÜNÜN GÖREV GÜCÜİstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesinde bulunan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan ''Üçlü Girişim'' kapsamında kuruldu. Ayrıca NATO Deniz Komutanlığı'nın harekat kontrolünde taktik seviyedeki Deniz Harekât Alanı Planının icra edecek beş Görev Gücü Komutanlığından biri olan CTF Black'in İstanbul Boğaz Komutanlığı Aydın Kışlası içerisinde statik karargah statüsünde teşkili faaliyetlerine devam ediyor.AFAD VE KİMYASAL BİYOLOJİK MÜDAHALE EKİPLERİİstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesinde tamamı askerlerden oluşan AFAD ekibi ile kimyasal biyolojik radyolojik nükleer harp (KBRN) çadırı bulunuyor. Herhangi bir KBRN kapsamına giren bir sorun ortaya çıktığında birim hemen faaliyetine başlıyor. Çadır bünyesinde KBRN tespit ekibi, maruz kalınması halinde kimyasal ve biyolojik maddelerden arınma ve tedavi bölümleri bulunuyor.RUSYA –UKRAYNA SAVAŞI KOMUTANLIĞI DAHA DA ÖNEMLİ KILDIİstanbul Boğaz Komutanı Tüğamiral Selçuk Akarı, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Akarı, 'Yaklaşık bir yıldır Komutanlığını yaptığım İstanbul Boğaz Komutanlığı gerek üstlendiği misyon gerekse icra ettiği görevler açısından ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli bir rolü yerine getirmektedir. İstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesindeki muharip gemiler ile gerçekleştirdiğimiz MKT harekâtı, Karadeniz Uyum Harekâtına destek ve keşif karakol faaliyetlerinin yanında, lojistik destek unsurlarımız ile birlikler ve gemilere teknik ve lojistik destek sağlayan çok fonksiyonlu bir komutanlık statüsündedir. Halihazırda Boğazın en güzel konumunda konuşlu olan karargahımız 1955 yılında çekirdek kadro ile Boğazlar ve Marmara Kolordu Komutanlığına bağlı olarak göreve başlamıştır. 1961 yılında Boğazlar ve Marmara Kolordu Komutanlığı 'Kuzey Deniz Saha Komutanlığı' adı altında yeniden teşkilatlandırılmış, bünyesinde İstanbul Boğaz Komutanlığı (Anadolukavağı) kurulmuştur. İstanbul'da bağlısı birlikler ile faaliyetlerini sürdüren Komutanlığımız, kuruluşundaki birlikler ile her an harbe hazır olmak vazifesinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığının takibinden de sorumludur. Bildiğiniz gibi, Rusya-Ukrayna arasında vuku bulan savaş nedeniyle Montrö Boğaz Sözleşmesinin uygulanmasındaki hassasiyet de artmıştır. Komutanlığımız uhdesinde icra edilen diğer kritik bir görev ise; Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e dökülen mayınların bir kısmının sürüklenerek yarattığı tehlikeleri bertaraf etme maksatlı hassas mayın gözcülüğü ve MKT harekatıdır. Bu harekât kapsamında taktik komutamıza verilen gemilerimiz ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarımızla yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edilmiş, tespit edilen mayınlar SAS görev timleri tarafından zararsız hale getirilmiştir' dedi.KIYIDAŞ ÜLKELERDE GÖREV GÜCÜMayına karşı faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Tuğamiral Selçuk Akarı, 'Karadeniz eylem planında yer alan adımlardan biri olan 'Karadeniz'de kıyıdaş müttefiklerin imkânlarıyla Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması' çalışmaları MCM BLACK SEA adıyla ve milli inisiyatifimiz ile başlatılmış, 1 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen MCM BLACK SEA Komite toplantısı ile Türkiye komutasında faaliyete başlanmıştır. Komutanlığını üstlendiğim MCM BLACK SEA Görev Grubu ile bugüne kadar 3 aktivasyon periyodunda Batı Karadeniz'de MKT Harekatları, tatbikat ve eğitimler icra edilmiş, MBS Komutası 15 Ocak 2025 tarihinde Varna/Bulgaristan'da yapılan MCM BLACK SEA Komite Toplantısını takiben icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredilmiştir. NATO Deniz Komutanlığı harekat kontrolünde taktik seviyedeki Deniz Harekât Alanı Planının icra edecek beş Görev Kuvveti Komutanlığından biri olan CTF Black'in İstanbul Boğaz Komutanlığı Aydın Kışlası içerisinde statik karargah statüsünde teşkili faaliyetlerine devam edilmektedir. CTF Black karargahının, ilk harekat kabiliyetinde Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımı ile öncelikle Türkiye'de teşkil edilmesi öngörülmüştür' diye konuştu.