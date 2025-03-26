Osman Gökçek'ten CHP'ye tepki! 'Hem götürüyorsunuz hem de bağırıyorsunuz'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaptığı konuşmasında CHP'ye sert tepki gösterdi. Gökçek, 'Hem götürüyorsunuz hem de bağırıyorsunuz.' dedi.Osman Gökçek konuşmasında, 'Biraz önce Külliye'nin resmini gösterdiniz ama Sayın İmamoğlu'nun sosyal tesisleri, kendi evine çevirip son derece lüks bir hale getirdiğini söylemekten imtina ediyorsunuz. Sadece bu değil. Bunun dışında kendisine satın almış olduğu üç tane villa karşılığında 2.1 milyar TL kendi şirketinden iş verdiği adamı söylemeye gelince hiç konuşmuyorsunuz. Bunun dışında belediye şirketinden iş vermiş olduğu, Sayın İmamoğlu'nun belediye şirketinden iş vermiş olduğu şirketin, kendisinden gelip İmamoğlu İnşaat'tan daire aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Beşiktaş Belediyesi'nden ve diğer belediyelerden para kuleleri için aktardığınız paraları hiç konuşmuyorsunuz. Bunları da gelin burada konuşun ondan sonra emeklilerle alakalı bazı konularda yorum yapabilme hakkına sahip olun. Bu konuları konuşamadan olmaz.' ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Sayın İmamoğlu ile alakalı olarak, kendi evinin, villalarının önündeki araziyi belediye parasından kamulaştırarak, İstanbulluların verdiği vergilerden oraya aktararak, orayı aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Sonra da kalkıp, 'Hem götürüyorsunuz hem de bağrıyorsunuz.' deyince maalesef bana bu anlamda kızıyorsunuz. Değerli milletvekilleri bakın, hem götürüyorsunuz hem de bağrıyorsunuz. Bu konuları da tek tek açıklamanızı bekliyoruz. Sayın Murat Emir'e buradan sesleniyorum. Sayın Murat Emir, nasıl paraların çalındığını lütfen buraya gelin anlatın. Ondan sonra aziz milletimize bu konularda bir cevap verme fırsatına da sahip olursunuz diyorum.' şeklinde konuştu.