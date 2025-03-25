İmamoğlu için oy kullanmıştı! O görüntüleri gündem oldu: Can Bonomo meğerse...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının ardından gözler ünlü isimlerin 'klasikleşen' ikiyüzlü tavrına çevrilmişti. Bu sefer o isimlerden biri şarkıcı Can Bonomo oldu.





Son dönemde muhalefete yakın gibi görünerek 'mağduriyet' algısı yapan ve yapmaya çalışan ünlü şarkıcı ve oyuncuların ikiyüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi. Bu sefer gündemi Can Bonomo meşgul etti.



Can Bonomo'nun bu hareketi kamuoyu tarafından; ünlü isimlerin 'muhalif görüntü' çizerek kendi popülaritesini arttırma çabası olarak yorumlandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve tutukluluğu sonrası ünlü isimlerin ikiyüzlü tavırları yeniden gündeme gelirken, dikkatleri şarkıcı Can Bonomo'nun tavrı çekti.Son dönemde muhalefete yakın gibi görünerek 'mağduriyet' algısı yapan ve yapmaya çalışan ünlü şarkıcı ve oyuncuların ikiyüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi. Bu sefer gündemi Can Bonomo meşgul etti.Can Bonomo'nun bu hareketi kamuoyu tarafından; ünlü isimlerin 'muhalif görüntü' çizerek kendi popülaritesini arttırma çabası olarak yorumlandı.

HEM ORADA HEM BURADA!



CHP'li İBB'nin etkinliklerinde ön saflarda yer alan, diploma iptali ve tutukluluk kararı sonrası 'sözde muhalif' duruşuyla öne çıkan ve İmamoğlu için oy kullanmaya giden Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Bakanlık tarafından düzenlenen Kültür Yolu etkinliğinde de sahne aldı.







O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI CHP'li İBB'nin etkinliklerinde ön saflarda yer alan, diploma iptali ve tutukluluk kararı sonrası 'sözde muhalif' duruşuyla öne çıkan ve İmamoğlu için oy kullanmaya giden Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Bakanlık tarafından düzenlenenetkinliğinde de sahne aldı.

Gazeteci Türker Akıncı, işine geldiğinde 'en muhalif' olan, işine geldiğinde ise tam tersi tavır alan Can Bonomo'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Akıncı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Bazı ünlüler size öyle bir tablo çiziyor ki bu dönemde iktidarın onlara hiç iş vermediğini zannediyorsunuz. “Aman da ne onurlu adam” diyerek gaza geliyorsunuz.



Oysa buyurun Can Bonomo, Saraçhane'de en önde, Bakanlık organizasyonunda da en önde...'



