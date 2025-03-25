Alçak siyonist itirafı! 'Ramazanda öldürmek daha kolay'

Katil İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü tek taraflı olarak Hamas ile ateşkesi bozan İsrail son 24 saat içinde 61 Filistinliyi daha katletti. 18 Mart'ta ateşkesin bozulmasının ardından 730 Filistinliyi öldürdüler. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82'ye yükseldi. İsrail basınından ise ramazan ayında artan katliamlara dair iğrenç bir itiraf geldi. 18 Mart sabahı sahur vaktinde İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Katledilenlerden 200'den fazlası çocuklar olmuştu. Aşırı sağcı Maariv gazetesindeki haberde 'Ramazanda Filistinlileri öldürmek daha kolay oluyor' denildi. Sahur ve iftar vaktinde Müslümanların bir masa etrafında toplanmasına işaret edildi.Diğer taraftan İsrail basını işgal ordusunun Gazze Şeridi'nde katlettiği çocuklara da 'teröristler' ifadelerini kullanıyor. 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 18 bin Gazzeli çocuk öldürüldü. Soykırımcı zihniyeti ortaya koyan bir alçak yaklaşım da İsrailli büyükelçiden geldi. Gizlice kaydedilen bir video, İsrail'in Avusturya Büyükelçisi David Roet'in Filistinli çocukların öldürülmesini savunduğunu ortaya çıkardı. Inssbruck kentindeki Yahudi topluluğuyla kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda konuşan David Roet, 'Bir silah veya el bombası tutan gençler idam edilmeli' ifadelerini kullandı.Soykırımcı İsrail'in dünkü saldırıları arasında sivillerin sığındığı okul, çadırlar ve bir de hastane vardı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısı 207'ye yükseldi.İSRAIL Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, 'Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz' ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlamasını ABD ile görüşüp görüşmedikleri üzerine bir soruyu yanıtlayan Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.